Где вы раньше были? – Геннадий Москаль о делах против Петра Порошенко

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"Почему вы сразу не обратились в КСУ определить указы господина Порошенко незаконными?"

Кто раньше мешал независимой судебной ветви власти обратиться в Конституционный суд Украины и обжаловать указы пятого президента Украины Петра Порошенко?

С таким риторическим вопросом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK выступил председатель Закарпатской ОГА в 2015-2019 годах Геннадий Москаль.

Гость ток-шоу прокомментировал ситуацию относительно дел против предыдущего президента Украины, а сегодня действующего народного депутата от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

"Относительно последних, что Генеральная прокуратура продлила. Вы знаете, что есть три ветви власти у нас по Конституции – есть судебная, независимая ветвь власти, исполнительная ветвь власти. Уважаемые, кто мешал судебной ветви власти – она является субъектом обжалования в Конституционном суде. Почему вы сразу не обратились в Конституционный суд определить указы господина Порошенко незаконными, саботировать их, не выполнять их?... Извините, а где же вы были?" – заявил Геннадий Москаль.

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Он продолжил: "Я считаю, что после голосования синхронно со "слугами народа" "Европейской Солидарности", на что была очень большая критика, сегодня "слуги народа" через подконтрольную ГПУ решили – так, поставим это дело, все равно никакой перспективы нет, но пусть народ думает, что мы не останавливаемся…".

Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда Украины.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова заявила, что назначение на должность генерального прокурора не мало дополнительного условия в виде "посадки" пятого президента Украины Петра Порошенко.