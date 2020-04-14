Где ваш хваленый "турборежим" для защиты украинцев? – Ляшко обратился к власти

Олег Ляшко

"Власть демонстрирует неспособность принимать быстрые и адекватные решения"

Сегодня "турборежима" для защиты украинцев не видно, поскольку власть не имеет ответов на те вопросы, которые сегодня встали перед Украиной.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины VIII созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"На самом деле мы сегодня боремся не с коронавирусом, смотрите масштабнее – сегодня речь идет о выживании украинской нации, сегодня идет борьба на выживание. Власть в этих условиях демонстрирует неспособность принимать быстрые и адекватные решения. Когда они захватывали власть, они проводили так называемые турборежимные решения. Где сегодня их хваленый "турборежим", когда нужно поднимать зарплаты медикам, когда надо давать налоговые стимулы для малого и среднего бизнеса, когда нужно защитить наиболее уязвимые категории граждан?... Где их "турборежим" для защиты украинцев? Мы его не видим, потому что это показывает, что они не имеют ответов на те вопросы, которые сегодня стоят перед Украиной", – заявил Олег Ляшко.

Как сообщалось, за март совокупная задолженность киевлян за коммунальные услуги выросла на 250 миллионов гривен, в результате чего долги жителей столицы достигли почти 2 миллиарда гривен.

Напомним, недавно политтехнолог Тарас Загородний заявлял, что власть должна уже сегодня думать о списании долгов населения за коммунальные услуги, потому что в дальнейшем эта проблема будет только обостряться.