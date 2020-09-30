live
Новости » Политика Читати новину українською

Где есть проблема и каково ее решение: Украинцев призывают присоединиться к созданию карты трансформации

Игорь Палица Фото из открытых источников

Партия "ЗА Майбутнє" начинает создавать карту трансформации Украины. Каждый гражданин может подать свою идею, которая изменит страну.

Идею создания соответствующей карты предложил на своей странице в Фейсбуке лидер партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица.

"В нашей команде есть много людей, которые знают, что где делается, как делается и какие проблемы существуют. Но они не знают всего. С вашей помощью мы хотим создать Карту трансформации Украины. Наполнить ее всеми проблемами, которые есть в Украине, и предложениями, как эти проблемы решить.

Потратьте одну минуту времени, зайдите на сайт нашей партии, укажите, где какая проблема существует. И как вы видите ее решение. Давайте вместе создадим карту будущего Украины!"- говорится в заметке.

Подать собственную идею можно по ссылке: http://mapa.zamajbutne.com.ua/

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Илья Кива обратился в ГБР относительно невыполнения Сытником решения КС о незаконности его назначения Конституционный суд взялся за закон о НАБУ ГБР открыло дело на Сытника из-за незаконной продажи земли в оккупированном Крыму Послы G7 посоветовали Украине, как выбрать нового руководителя САП, - заявление
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу