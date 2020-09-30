Где есть проблема и каково ее решение: Украинцев призывают присоединиться к созданию карты трансформации

Игорь Палица Фото из открытых источников

Партия "ЗА Майбутнє" начинает создавать карту трансформации Украины. Каждый гражданин может подать свою идею, которая изменит страну.



Идею создания соответствующей карты предложил на своей странице в Фейсбуке лидер партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица.



"В нашей команде есть много людей, которые знают, что где делается, как делается и какие проблемы существуют. Но они не знают всего. С вашей помощью мы хотим создать Карту трансформации Украины. Наполнить ее всеми проблемами, которые есть в Украине, и предложениями, как эти проблемы решить.



Потратьте одну минуту времени, зайдите на сайт нашей партии, укажите, где какая проблема существует. И как вы видите ее решение. Давайте вместе создадим карту будущего Украины!"- говорится в заметке.



Подать собственную идею можно по ссылке: http://mapa.zamajbutne.com.ua/