Где есть проблема и каково ее решение: Украинцев призывают присоединиться к созданию карты трансформации
Партия "ЗА Майбутнє" начинает создавать карту трансформации Украины. Каждый гражданин может подать свою идею, которая изменит страну.
Идею создания соответствующей карты предложил на своей странице в Фейсбуке лидер партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица.
"В нашей команде есть много людей, которые знают, что где делается, как делается и какие проблемы существуют. Но они не знают всего. С вашей помощью мы хотим создать Карту трансформации Украины. Наполнить ее всеми проблемами, которые есть в Украине, и предложениями, как эти проблемы решить.
Потратьте одну минуту времени, зайдите на сайт нашей партии, укажите, где какая проблема существует. И как вы видите ее решение. Давайте вместе создадим карту будущего Украины!"- говорится в заметке.
Подать собственную идею можно по ссылке: http://mapa.zamajbutne.com.ua/