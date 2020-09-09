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ГБР закрыло еще несколько дел против Порошенко

По словам заместителя директора ГБР, ведомство закрыло 2-3 производства

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований закрыло несколько дел относительно вероятных преступлений экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Александр Бабиков в интервью "Украинским новостям".

Отмечается, что закрыто 2 или 3 уголовных производства. "Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", - сказал Бабиков. В то же время, чиновник не сообщил, какие именно уголовные производства закрыты и кто выступал заявителями по ним.

Что касается возможного принудительного привода Порошенко на допрос, которым ГБР ни разу не пользовалось, то Бабиков заявил, что такими действиями занимается Нацполиция. "Поручение о приводе выполняет не ГБР, а органы полиции. После получения судебного решения о принудительном приводе, оно было направлено в Национальную полицию. Нам важен факт прибытия человека на процессуальные действия. Пришел он сам или в сопровождении участкового - дело десятое", – высказался чиновник.

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