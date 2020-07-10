ГБР возбудило в отношении Порошенко четыре новых дела по заявлениям Коломойского, - адвокат

Петр Порошенко

Экс-президент обвиняется в злоупотреблении служебным положением и легализации полученных преступных путем средств

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило четыре новых уголовных дела в отношении экс-президента Петра Порошенко по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом во время брифинга сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает "Укринформ".

По его словам, все заявления касаются Приватбанка и не имеют никаких перспектив.

"ГБР возбудило четыре производства в отношении Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются Приватбанка, что будто президент Петр Порошенко препятствовал его хозяйственной деятельности и, вроде, разглашал банковскую тайну. И, как обычно, там и злоупотребления служебным положением и легализация средств, полученных преступным путем", - сказал он.

Также правозащитник уточнил, в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко якобы нанес ущерб Приватбанку, разглашая банковскую тайну.

"То есть, сообщая о Приватбанке, правдивые сведения наносили ущерб его тогдашним акционерам", - добавил Головань.

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Ранее мы сообщали, что против Петра Порошенко закрыли еще одно уголовное производство. Оно касалось предполагаемого внесения вводящих в заблуждение сведений в документы судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".

В настоящее время продолжается суд по уголовному делу, в котором Порошенко подозревается в незаконном назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. 8 июля было принято решение продлить досудебное расследование до 10 октября.