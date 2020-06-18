ГБР подтвердило открытие дела против Порошенко из-за Томоса

Народный депутат Петр Порошенко Фото из открытых источников

Расследуются возможные незаконные действия чиновников, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ

Государственное бюро расследований в четверг, 18 июня, подтвердило открытие дела против пятого президента Украины Петра Порошенко из-за Томоса. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГБР Максим Белоусенко в комментарии Укринформ.

По его словам, следствие осуществляется в деле относительно возможных незаконных действий высших должностных лиц, направленных на разжигание межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как отмечается, Служба безопасности Украины начала расследование еще 6 ноября 2019 года после заявления прихожан Киевского Патриархата УПЦ "на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

После этого СБУ передала материалы ГБР для дальнейшего расследования. Сейчас следствие по этому делу продолжается.

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Напомним, 18 июня Петр Порошенко пришел в Печерский суд для избрания ему меры пресечения по делу о возможных нарушениях при назначении заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки.

В суде Петр Алексеевич сообщил, что ГБР открыло новое дело против него за разжигание межрелигиозной розни из-за Томоса и создания Православной церкви Украины.

К слову, меру пресечения пятому президенту этого дня не избрали, а отложили процедуру до 1 июля.