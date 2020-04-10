ГБР отреагировало на слова Авакова по делу Чорновол

Здание Государственного бюро расследований Фото из открытых источников

В Бюро подчеркнули, что действуют вне политики

В Государственном бюро расследований ответили на критику министра внутренних дел Арсена Авакова относительно дела бывшего народного депутата Татьяны Чорновол и заявили, что ведомство работает вне политики. Об этом говорится в комментарий агентству "Интерфакс-Украина" от ГБР.

"ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения, несмотря на собранные доказательства и обстоятельства дела", - сказали в ведомстве.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вступился за бывшую народную депутатку Татьяну Чорновол, которые сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. Министр внутренних дел заявил, что ему стыдно за действия Государственного бюро расследований.