ГБР начало получать ответы от зарубежных правоохранителей по делам Порошенко

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Главное следственное управление Государственного бюро расследований ведет полтора десятка уголовных производств, которые можно условно назвать "делами Порошенко". Из них по пяти проведен уже немалый объем работы. Все их объединяет желание фигурантов избежать уплаты налогов, и везде звучат более чем солидные суммы. Кроме того, практически все дела связаны с иностранными юрисдикциями, что сильно влияет на скорость расследования, а постоянная смена руководителей ГБР тоже вряд ли позитивно сказывается на его качестве. Но тем не менее в октябре-ноябре следователи начали получать ответы от зарубежных коллег и понемногу продвигаться дальше. Поэтому нельзя исключать, что следующим шагом будет арест активов и передача их под юрисдикцию АРМА, созданного по иронии судьбы как раз при Порошенко.

Основные "дела Порошенко"

1. Дело об уклонении от уплаты налогов из-за офшоров (уголовное производство № 42020000000001928 по ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК Украины).

В 2014 году Петр Порошенко, уже будучи президентом Украины, открыл компанию "Prime Asset Partners Limited" в юрисдикции Британских Виргинских островов. В регистрационных документах указывается, что компания выполняет роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником доходов для нее будут доходы от коммерческой деятельности.

В рамках международно-правовой помощи следователи ГБР через Офис генерального прокурора запросили информацию у правоохранительных органов Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра. Украинская сторона просит предоставить регистрационные документы, результаты расследований по отмыванию денег, в которых замешаны фирмы, засветившиеся в деле Порошенко, и допросить ряд лиц. Кроме того, получены решения судов на временный доступ к документам.

2. Дело об оплате государством долгов частного "Завода "Кузня на Рыбальском" (уголовное производство 4202000000000001695 по ч. 4 ст. 190 УК Украины)

Дело относительное свежее, поскольку ущерб, как считает следствие, нанесен уже в 2020 году, когда Министерство финансов рассчиталось с банком за кредит, который брала "Кузня на Рыбальском" для выполнения оборонного заказа. История касается периода времени 2017-2020 годов, когда государственный "Эксимбанк" предоставил гарантии по выполнению финансовых обязательств по кредитам Кузни на 528 млн грн. Завод Порошенко с банком не рассчитался и Минфин перечислил предприятию почти 102 млн грн.

3. Дело об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже "Кузни на Рыбальском"

(уголовное производство № 62019000000000713 по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Следствие подозревает фигурантов дела в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем при покупке-продаже акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", а также внесении неправдивых сведений в регистрационные и налоговые документы.

В ходе расследования было направлено 4 ходатайства о международно-правовой помощи. В том числе в США о доступе к банковской тайне касательно движения средств по счетам, через которые проводили сделку. За акции завода в качестве предоплаты перечислили $ 10 млн. В ответе американской стороны следователи получили подтверждение перечисления денег. Также ГБР просит информацию у Швейцарской стороны о счетах покупателя Кузни, Сергея Тигипко. Также направлено два запроса Республике Кипр – там были зарегистрированы несколько подозрительных предприятий, сформировавших уставной капитал компании "Евинз Лимитед", которая и купила акции завода на $ 10 млн.

Суды приняли почти 40 решений о временном доступе к документам, основная масса из них касается раскрытия банковской тайны.

4. Уклонение от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" (уголовное производство № 62019000000000734 по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В материалах дела исследуется процесс приобретения долей телеканала "Тонис", который потом переименовали в телеканал "Прямой". Бенефициарным собственником активов является Владимир Макеенко, которого считают фунтом Порошенко.

80% уставного капитала было приобретено за $ 500 тыс., в то же время по заявлениям бывшего владельца "Тониса" Сергея Костерина его реальная стоимость около $ 30 млн.

Здесь тоже не обошлось без кипрских офшоров. Кроме того, направлены запросы в Люксембург и Латвию касательно предоставления информации о банковских счетах и арестах части из них. Получено полтора десятка решений судов на раскрытие банковской тайны и получения временных доступов к документам.

5. Дело картин Свинарчука (уголовное производство №42020000000000307 по ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Нашумевшее дело с контрабандными картинами, несмотря на свою гротескность, одно из самых перспективных по скорости расследования. В период 2006-2013 год через таможенную границу Украины перемещались 42 картины всемирно известных художников, стоимость которых более $ 5 млн. Таможенные платежи при этом не оплачивались, поскольку предметы искусства перевозили под видом… дипломатического груза для Почетного Консульства Республики Сейшельские острова в лице Олега Свинарчука, кума Порошенко, который позже сменил фамилию на Гладковский и занял пост первого заместителя секретаря СНБО.

Позже картины еще несколько раз перевозились без соответствующего свидетельства таможенной службы и обязательных для культурных ценностей экспертиз. Убытки бюджету следствие оценивает почти в 10 млн грн.

В уголовном производстве направлено 6 ходатайств о международно-правовой помощи: Великобритании, Германии, Польше, Австрии, Британским Виргинским островам. Украинская сторона просит предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения сделок купли-продажи картин, их дальнейшей транспортировке, и компаниях, которые осуществляли эти действия.