Бабиков может стать временным руководителем ГБР, - Соколов

Первый заместитель Директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков Фото из открытых источников

Он должен стать руководителем на 60 дней

Первый заместитель директора бюро Александр Бабиков, который ранее представлял в суде интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом изданию “Украинская правда” рассказал исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов.

“Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю.

Я был сам. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. Врио директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого", - отметил Соколов.

Впрочем, по его словам, после истечения этого 60-дневного срока, Бабиков станет и.о. директора ГБР также на 60 дней, если не изберут других заместителей.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя как адвокат, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или врио) ГБР.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР завершили расследование двух уголовных производств в отношении двух правоохранителей, которые приняли участие в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.