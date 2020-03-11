ГБР 13 марта намерено вручить Порошенко подозрение и требует его ареста

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Подозрение Порошенко планируют вручить в рамках одного из уголовных дел

В пятницу, 13 марта Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на очередной допрос, где будет требовать ареста бывшего главы государства. Об этом сообщает Pavlovsky News со ссылкой на личные источники.

По предварительной информации, на допросе Петру Порошенко планируют вручить подозрение.

"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение в одном из уголовных дел и требовать арестовать экс-президента", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как отмечается, после увольнения прокурора Рябошапки, который якобы тормозил расследование дел в отношении Порошенко, сейчас против Петра Алексеевича начнется настоящее расследование.