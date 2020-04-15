В ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму украинских разведчиков, планировавших "теракт"

Сотрудник ФСБ РФ Из открытых источников

Организатором группы называют полковника ВСУ Олега Ахмедова

В оккупированном Крыму были задержаны украинские разведчики, которые пытались организовать "теракт" на полуострове. Об этом сообщает российский Интерфакс, со ссылкой на ФСБ РФ.

По информации издания, в обязанности группы входило совершение терактов в оккупированном Крыму, похищение сведений, содержащих гостайну, а также вербовка россиян для работы на Минобороны Украины. Организатором группы называют полковника ВСУ Ахмедова Олега Алишеровича.

Сообщается, что в состав украинской разведывательной группы входили 2 человека: военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и украинец, подозреваемый в шпионаже по заданию украинской спецслужбы.

На данный момент ФСБ РФ возбудило против подозреваемых дела о государственной измене и шпионаже. Однако, для гражданки РФ суд избрал домашний арест в виде меры пресечения.

"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - сообщили в ФСБ.

По словам ФСБ, группа была раскрыта и задержана в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является россиянин, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с территории Украины.

"Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны", - добавили в ФСБ.

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