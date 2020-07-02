Франция пригласила Украину к расшифровке черных ящиков самолета "МАУ"

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

Черные ящики должны прибыть в Лион 20 июля

Французская сторона пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке черных ящиков сбитого Ираном самолета "МАУ". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

"Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке черных ящиков РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", - написал Енин.

По его словам, задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае со сбитым рейсом "МАУ".

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Напомним, 29 июня Иран направил во Францию черные ящики сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ"). Французские специалисты проведут расшифровку бортовых самописцев.