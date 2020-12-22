Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, – Зеленский

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон EPA

Президент назвал такое решение французских властей "жестом настоящей дружбы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция согласилась помочь Украине с получением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом глава государства 22 декабря сообщил в Twitter.

Зеленский отметил, что обсудил этот вопрос с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который в свою очередь пообещал оказать Украине помощь. Готовность Франции посодействовать с получением вакцины глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал президент.

Twitter

Однако, другие подробности разговора Зеленского и Макрона пока не сообщили.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 миллионов доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, однако поставлять препарат будут поэтапно.