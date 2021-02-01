Франция готова присоединиться к "Крымской платформы", но сначала хочет уточнить ее цель, - посол

Этьен де Понсен РБК-Украина

По словам Этьена де Понсена, документы об инициативе уже изучают в Париже

Франция заявила, что готова присоединиться к инициированной Украиной "Крымской платформы" но сначала хочет лучше понять ее цель. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Франции "с большим интересом" смотрят на инициативу, но пока что процесс "на очень предварительной стадии".

"Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения", - отметил де Понсен.

Он добавил, что документы об инициативе уже изучают в Париже, однако пока не совсем понимают цель платформы.

"Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью - еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее, и отвечу на ваш вопрос - да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в объяснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, поэтому у нас еще есть время", - отметил французский посол.

Напомним, недавно стало известно, что саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. Тогда в Офисе президента заявили, что ожидают после проведения саммита декларацию и международный инструментарий для деоккупации Крыма.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в работе "Крымской платформы" есть пять приоритетов. Среди них: безопасность, эффективность санкций против государства-агрессора, защита прав человека, защита образовательных, культурных, религиозных прав, а также преодоление негативного влияния на экономику.

К слову, ранее украинская сторона уже пригласила к участию в "Крымской платформе" Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Эстонию, Кипр, Черногорию, Турцию, Швейцарию и Канаду, а те, в свою очередь, согласились.