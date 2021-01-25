Фракция "Слуга народа" не проводила сигнальное голосование о назначении Витренко, – Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Сначала состоится голосование в электронном формате, отметил нардеп

На заседании фракции "Слуга народа" не было сигнального голосования относительно назначения Юрия Витренко на должность в правительстве.

Об этом во время брифинга после заседания фракции, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины ("Слуга народа") Александр Качура.

"Не было сигнального голосования, но есть договоренность, что мы будем выносить этот вопрос на голосование, и также будет еще проведено сигнальное голосование в электронном виде среди народных депутатов, будут ли они поддерживать господина Витренко или нет. Я так понимаю, что после такого сигнального голосования электронным путем уже будут выводы, будет ли выноситься вопрос на голосование или нет. Но президент Украины попросил поддержать эту кандидатуру, потому что, действительно, у нас сейчас без главы министерство остается", – сказал Александр Качура.

Напомним, в декабре Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

Отметим, с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Группы Нафтогаз". Однако несколько месяцев назад он покинул компанию.

Добавим, в "Слуге народа" рассказали, что может помешать назначению Юрия Витренко на должность министра энергетики.