Фрагментация местной элиты в конфронтации с центральной властью будет очень четкой: Эксперт о местных выборах

Телеканал ZIK

Регионы почувствовали динамику децентрализации и они уже воспринимают себя на уровне власти

Фрагментация местной элиты в конфронтации с центральной властью будет очень четкой и мы увидим это на местных выборах в октябре.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Семенюк.

Эксперт отметил, что местные выборы, которые должны состояться в октябре, будут кульминацией политического сезона и в новом году в Украине будет практически переформатирована вся местная власть.

"А сейчас мы видим, что пока "слуги народа" держат определенное первенство. Но это не есть первенство общенациональное. Результаты социологических исследований свидетельствуют, что 53% граждан будут голосовать за локальные политические партии, то есть не общенациональные. Общенациональные получили 23% поддержки. То есть вот такая фрагментация регионов и центра все-таки происходит", – отметил политолог.

По словам Семенюка, к определенному отделению регионов привела и реформа децентрализации.

"Регионы почувствовали динамику децентрализации и они уже воспринимают себя на уровне власти. То есть относительно общенациональной поддержки, "Слуги народа" сохраняют лидерство, но, если брать региональный масштаб, то, очевидно, что "слуги" не во всех регионах могут получить первенство. Поэтому я думаю, что фрагментация местной элиты в конфронтации с центральной властью будет очень четкой и мы увидим это на этих выборах", – прокомментировал политический эксперт.

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Как сообщали, избирательная кампания к местным выборам, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.

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