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"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса, - Костин

Андрей Костин Фото из открытых источников

Ранее подобное предполагали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и председатель ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук

"Формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса и сейчас обсуждается, какие статьи закона будут изменены. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат Андрей Костин в эфире программы "Право на власть".

"Мы согласились на то, что "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права",- сказал он.

Новости по теме: МИД допустил имплементацию "формулы Штайнмайера"

Напомним, ранее глава ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявлял, что он не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера".

Также похожее заявление делал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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