Фокина планируют вызвать в Раду для объяснений о "всеобщей амнистии" и "особом статусе всего Донбасса", – нардеп

В парламенте хотят услышать личную позицию Фокина и его мнение как члена ТКГ

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин Гордон

Заместителя председателя делегации Украины в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина планируют вызвать в Раду для объяснений из-за его заявлений о всеобщей амнистии и особом статусе региона. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в комментарии "Радио Свобода".

По словам Качуры, бывшего премьер-министра вызовут на комитет, чтобы он объяснил свою позицию о том, что "надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса". Нардеп уже подал соответствующее депутатское обращение и отметил необходимость разделения личного мнения Фокина как выходца из Донбасса и позиции члена ТКГ. Депутат ожидает, что встреча может состояться уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.

Кроме того, на встречу планируют пригласить представителей парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) первого премьер-министра Украины (1990-1992 годы) 87-летнего Витольда Фокина на должность первого заместителя главы украинской делегации.