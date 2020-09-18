Фокин заявил о необходимости проведения всеобщей амнистии

По словам чиновника, такие действия необходимы для достижения мира на Донбассе

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин Гордон

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что для достижения мира на Донбассе необходимо проведение всеобщей амнистии. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

По словам Фокина, "режим тишины" – величайшее достижение нынешней власти, однако необходимо настоящее разведение войск, а не только "имитировать деятельность". "Надо отводить тяжелую военную технику, а дальше – нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", – сказал чиновник.

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На вопрос журналистов о том, как можно амнистировать тех, кто убивал и пытал людей, Фокин отметил, что о таких преступниках речь не идет. "Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили мы землю... Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч...Я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет", - высказался замглавы делегации.

При этом Фокин подчеркивает необходимость расследования преступлений, подчеркивая, что это его личная позиция. "И в моем выступлении так и написано: "Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну – моя позиция – не государства, не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса", – заявил Фокин.

Напомним, недавно нардеп Александра Качура сообщил, что Витольда Фокина планируют вызвать в Раду для объяснений из-за его заявлений об общей амнистии и особом статусе региона. Тогда депутат отметил необходимость разделения личного мнения Фокина как выходца из Донбасса и позиции члена ТКГ.