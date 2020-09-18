Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады, – нардеп

Собрание должно состояться в конце сентября

Первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин Гордон

Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин согласился прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

По словам Качуры, Фокин согласился принять участие в собрании. Заседание состоится во вторник, 29 сентября, в 15:00.

Напомним, недавно нардеп Александра Качура сообщил, что Витольда Фокина планируют вызвать в Раду для объяснений из-за его заявлений об общей амнистии и особом статусе региона. Тогда депутат отметил необходимость разделения личного мнения Фокина как выходца из Донбасса и позиции члена ТКГ.

Позже заместитель председателя украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин снова заявил, что для достижения мира на Донбассе необходимо проведение всеобщей амнистии. По его словам, "режим тишины" – величайшее достижение нынешней власти, однако необходимо настоящее разведение войск, а не только "имитировать деятельность".