Фокин прибыл в Раду на внедорожнике премиум-класса. Видео

Первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин Гордон

Витольд Фокин приехал на заседание комитета Верховной Рады

Заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады на внедорожнике премиум-класса. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Так, на видео видно, как Витольд Фокин вышел из автомобиля марки Mercedes-Benz, после чего направился в сторону здания Верховной Рады.

Во время этого представители различных СМИ пытались задать вопросы заместителю Леонида Кравчука, однако Фокин проигнорировал журналистов.

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Напомним, ранее заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин согласился прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Фокина вызвали в ВРУ для объяснений из-за его заявлений об общей амнистии и особом статусе региона.