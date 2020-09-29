Фокин прибыл в Раду на внедорожнике премиум-класса. Видео
Витольд Фокин приехал на заседание комитета Верховной Рады
Заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады на внедорожнике премиум-класса. Об этом сообщает Pavlovsky News.
Так, на видео видно, как Витольд Фокин вышел из автомобиля марки Mercedes-Benz, после чего направился в сторону здания Верховной Рады.
Во время этого представители различных СМИ пытались задать вопросы заместителю Леонида Кравчука, однако Фокин проигнорировал журналистов.
Напомним, ранее заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин согласился прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.
Фокина вызвали в ВРУ для объяснений из-за его заявлений об общей амнистии и особом статусе региона.