Фокин должен уйти из ТКГ, - Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Также он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должно уйти из Трехсторонней контактной группы. Об этом он написал в своем Facebook.

"Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - отметил Ермак.

При этом он добавил, не называя имени, что некоторые "дипломаты" согласовали возвращение части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, и даже не извинились за это перед обществом.

Ермак напомнил, что Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "нормандского формата".

Все принципиальные решения принимаются только президентом, парламентом и правительством. Президентом - в рамках диалога лидеров "нормандского формата". А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе.

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Напомним, первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждения того, что на востоке страны ведется вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной.