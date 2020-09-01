Филимонова используют для технической игры, – Крюкова назвала, кто может за этим стоять

Светлана Крюкова Скриншот видео

Когда люди играют в такую историю, они делают это не просто так, убеждена журналистка

Юморист Олег Филимонов, которого выдвинули кандидатом на должность городского головы Одессы от "Слуги народа", скорее всего, выполняет роль "технического" кандидата.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Гостья студии, комментируя выдвижение одесского юмориста Олега Филимонова кандидатом на должность городского головы Одессы от партии "Слуга народа", отметила, что большую порцию негатива Филимонов получит тогда, когда проиграет местную избирательную кампанию.

"Таким образом, он будет вынужден вернуться на свою актерскую арену, но уже имея при этом проигрыш. Причем самое интересное - он взрослый мужчина и понимает, любые люди, которые так или иначе достигают определенного возраста и имеют определенный опыт в жизни - в политике определенного опыта у него нет, но, судя по интервью, есть определенное количество людей, которые могли бы дать ему дельные советы. И кто-то же должен был ему объяснить, что, скорее всего, эти выборы он не выиграет. То есть он изначально играет роль "технического" кандидата", – сказала Светлана Крюкова.

Журналистка продолжила: "Вот вопрос: когда человек с именем, а он - человек с именем, с определенным своим каким-то амплуа, со своей репутацией, со своим бекграундом, идет на выборы, он, очевидно, понимает, что он играет какую-то роль. В данном случае он играет роль кандидата с заведомым проиграшем. Когда люди играют в такую историю, они делают это не просто так".

Светлана Крюкова резюмировала: "Филимонов - я не могу сказать, что он сейчас блистал на конкурентном рынке комедийного жанра, его вряд-ли сбивают. Просто его, скорее всего, используют для какой-то технической игры. Я не исключаю, что это может быть часть игры, которую ведет Труханов".

Как известно, политическая партия "Слуга народа" представила кандидатов, которых будет выдвигать в мэры украинских городов во время местных выборов 25 октября.

Имена кандидатов были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.

Также напомним, что избирательная кампания к местным выборам, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.