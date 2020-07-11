Филатов: Все, к чему Коломойский прикоснулся в родном городе, давшем ему возможность стать миллиардером, превратилось в тлен
Подконтрольные олигархам медиа бомбардируют негативными сюжетами лидеров местного самоуправления по всей стране. При этом суть контента все больше напоминает виртуальную реальность, не имеющую ничего общего с действительным положением дел. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает "Днепр Вечерний".
"Яркий пример – история со "смытой" улицей в Днепре. Тогда медиаресурсы, принадлежащие олигарху Коломойскому, распространили фейк: улица Короленко "исчезла" после сильных дождей в городе. Вместе с тем эти же новостные ресурсы запустили неправдивую новость о том, что на строительстве метро якобы украли 370 млн грн. Журналисты ссылались на несуществующее заявление СБУ. Официально Служба безопасности Украины опровергла эту информацию. После возникшего резонанса новостные сайты удалили публикации", – говорится в публикации.
Отвечая на вопрос о нынешних отношениях с олигархом Коломойским, Борис Филатов заявил, что уже длительный период не поддерживает с ним никакой связи.
"Когда ты заходишь в кресло городского головы, ты должен понимать, что представляешь территориальную громаду. Не олигархов, не мафиозные кланы, не какие-то группировки, которые делят потоки. Ты должен представлять людей", – сказал Филатов.
Мэр Днепра также напомнил, что из-за монополии Коломойского билеты на внутренние перелеты в аэропорту Днепра стоят дороже рейса Киев–Нью-Йорк. Это также тормозит ситуацию с реконструкцией воздушных ворот. Подобная ситуация произошла также с футбольным клубом "Днепр", который сейчас по сути является банкротом. В списке также полуразрушенный Дом офицеров и недостроенная баскетбольная арена. "Где Игорь Валерьевич (Коломойский, – ред.) прошел, все поросло бурьянами. А потом его журналисты рассказывают по своим телеканалам, на своих информационных ресурсах о том, какой я плохой. Так пусть они расскажут, какой он хороший", – прокомментировал Филатов.
Также, говоря о ситуации с партией "Укроп", из которой он вышел в 2018 году, Филатов подчеркнул, что крах политсилы был связан с перехватом управления внутри нее людьми, связанными с олигархом Коломойским.
"Мне жалко, что эта партия, которая создавалась как партия волонтеров, добровольцев, неравнодушных людей, фактически (в результате того, что в ней перехватили управление другие люди) из политической силы, получившей в 2015 году 8 % по стране, превратили в ноль, в пустышку", – добавил Филатов.