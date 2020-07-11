Филатов: Все, к чему Коломойский прикоснулся в родном городе, давшем ему возможность стать миллиардером, превратилось в тлен

Городской голова Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Подконтрольные олигархам медиа бомбардируют негативными сюжетами лидеров местного самоуправления по всей стране. При этом суть контента все больше напоминает виртуальную реальность, не имеющую ничего общего с действительным положением дел. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает "Днепр Вечерний".

"Яркий пример – история со "смытой" улицей в Днепре. Тогда медиаресурсы, принадлежащие олигарху Коломойскому, распространили фейк: улица Короленко "исчезла" после сильных дождей в городе. Вместе с тем эти же новостные ресурсы запустили неправдивую новость о том, что на строительстве метро якобы украли 370 млн грн. Журналисты ссылались на несуществующее заявление СБУ. Официально Служба безопасности Украины опровергла эту информацию. После возникшего резонанса новостные сайты удалили публикации", – говорится в публикации.

Отвечая на вопрос о нынешних отношениях с олигархом Коломойским, Борис Филатов заявил, что уже длительный период не поддерживает с ним никакой связи.

"Когда ты заходишь в кресло городского головы, ты должен понимать, что представляешь территориальную громаду. Не олигархов, не мафиозные кланы, не какие-то группировки, которые делят потоки. Ты должен представлять людей", – сказал Филатов.

Мэр Днепра также напомнил, что из-за монополии Коломойского билеты на внутренние перелеты в аэропорту Днепра стоят дороже рейса Киев–Нью-Йорк. Это также тормозит ситуацию с реконструкцией воздушных ворот. Подобная ситуация произошла также с футбольным клубом "Днепр", который сейчас по сути является банкротом. В списке также полуразрушенный Дом офицеров и недостроенная баскетбольная арена. "Где Игорь Валерьевич (Коломойский, – ред.) прошел, все поросло бурьянами. А потом его журналисты рассказывают по своим телеканалам, на своих информационных ресурсах о том, какой я плохой. Так пусть они расскажут, какой он хороший", – прокомментировал Филатов.

Также, говоря о ситуации с партией "Укроп", из которой он вышел в 2018 году, Филатов подчеркнул, что крах политсилы был связан с перехватом управления внутри нее людьми, связанными с олигархом Коломойским.

"Мне жалко, что эта партия, которая создавалась как партия волонтеров, добровольцев, неравнодушных людей, фактически (в результате того, что в ней перехватили управление другие люди) из политической силы, получившей в 2015 году 8 % по стране, превратили в ноль, в пустышку", – добавил Филатов.