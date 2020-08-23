Филатов: Позиция мэра Харькова в отстаивании прав местного самоуправления по всей стране очевидна – нам всегда есть о чем поговорить

Facebook Бориса Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов, который находится в Харькове на праздновании Дня города, поздравил харьковчан.

"Это чувство бесконечно глубокого уважения к сильному городу сильных людей. Это признание чужих успехов и достижений", – написал Филатов на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа, сообщает "Днепр Оперативный".

Мэр Днепра подчеркнул: несмотря на разные политические предпочтения, он и градоначальник Харькова Геннадий Кернес плотно общаются по работе – поскольку в вопросах эффективных изменений в городском хозяйстве им есть что обсудить.

"Нам всегда есть о чем поговорить. Города-миллионники вообще должны дружить", – убежден Филатов.

В свою очередь Кернес отметил успехи Филатова в Днепре, сообщив, что нынешнему мэру за первые пять лет удалось сделать для города больше, чем другим за последние три десятилетия:

"Просто отвечай: "Будете мне такие вопросы задавать, когда я, как Кернес, буду 15 лет командовать. Ты ж даже ещё не два раза мэр. Послушай, Боря, тебе нечего стыдится".