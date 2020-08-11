Филатов: Пока центральная власть не передаст местному самоуправлению права экологического контроля, проблема переоснащения предприятий не решится

Мэр Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Мэрия Днепра заключила с заводом "Потоки" меморандум об экологическом переоснащение мощностей предприятия. Так, до 15 октября завод должен установить фильтры и в течение пяти последующих дней предоставить мэрии отчет о выполненных работах.

Как известно, ранее жители Индустриального района, в частности, улиц Батумской, Гули Королевой, Калнышевского и части проспекта Слобожанского неоднократно жаловались на шум и выбросы предприятия. После переговоров с участием городских властей и совместной встречи в конце прошлого месяца была заключена договоренность об экологическом переоснащении предприятия.

Сейчас же подписание соответствующего меморандума Борис Филатов назвал общественно-политическим актом добровольного характера, ведь у местного самоуправления нет достаточных юридических прав на выполнение экологического контроля.

"Мы скрепляем этот меморандум своими подписями – городской голова, директор предприятия, депутаты городского совета и представители микрорайона. Ждем установки фильтров. Только собственным авторитетом как лидеру территориальной громады мне удалось мотивировать предприятие пойти навстречу. Также это произошло благодаря активности депутатов и местных жителей. Пока центральная власть не передаст местному самоуправлению не только в Днепре, но и по всей стране права на осуществление экологического контроля, эта проблема в Украине не сдвинется с мертвой точки", - подчеркнул Борис Филатов во время подписания меморандума 10 августа.

Он также добавил, что квоты на выбросы вредных веществ дают в столице и областных государственных администрациях. Мэр Днепра подчеркнул, что сейчас вместе с руководителями других городов, отстаивает вопрос передачи рычагов влияния на крупные предприятия относительно соблюдения экологических норм и слежения за уровнем выбросов на местный уровень.

Также, комментируя непосредственно меморандум с "Потоками", Борис Филатов выразил надежду, что в дальнейшей работе не будет срывов сроков выполнения обязательств и анонсировал еще один совместный визит на предприятие уже после переоснащения мощностей.

"Вопрос экологии важен. Мы прорабатываем его давно. Меморандумом мы закрепляем, что будет установка фильтров, которые позволят доочистить выбросы", - добавил директор предприятия "Потоки" Евгений Яровой.

Жители микрорайона, где располагается предприятие, и депутаты горсовета назвали заключение договоренностей общей победой и соглашаются – городам нужны рычаги воздействия на экологическую ситуацию.

"Уникальная история. Повторить ее будет сложно, пока не будет рычагов влияния. Мы прошли все звенья – написали везде, где нужно. Надеюсь, что в стране все изменится", - сказал житель дома по ул. Гули Королевой Владимир Мамченко.

"Надеюсь также, что эта история закончилась, и что близлежащие предприятия, увидев решения этого вопроса, также сделают для себя соответствующие выводы по улучшению экологии. Мы же оставим ситуацию на контроле у актива района", - надеется житель Индустриального микрорайона Михаил Рачук.