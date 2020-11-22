Филатов поблагодарил днепрян за верный выбор

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Борис Филатов, который согласно экзит-полам Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", побеждает с показателем почти в 79% голосов днепрян, обратился к жителям города со словами благодарности. В своей речи он подчеркнул значимость поддержки днепрян и пообещал оправдать оказанное ему доверие. Пишет издание "Горсовет".

"Официальные результаты будут позже. Сейчас есть экзит-полы. Мы выигрываем с серьезным отрывом. Это значит, что мы защитили свой выбор, защитили свой город… У нас амбициозные планы на будущее. Первое: завершить то, что уже начали. Второе: начать новые проекты, которые приблизят наш город к лучшим мегаполисам Европы, а, возможно, и всего мира. Днепр достоин этого", - подчеркнул политик.

По его словам, за первую каденцию удалось реализовать немало крупных проектов. Они касались совершенствования инфраструктуры, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, ремонтов объектов гуманитарной сферы, создания новых рекреационных зон и пр.

"Наша победа – это оценка, которую дал мне Днепр. За круглосуточную работу без выходных. За тысячи ремонтов. За транспортную революцию. За борьбу с эпидемией", - отметил Борис Филатов.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, в Днепре состоялся второй тур голосования по выборам городского главы.