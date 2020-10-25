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Филатов побеждает в первом туре, - социологи

Днепровская Панорама

Социологическое исследование, проведенное компанией "Центр Консалт" и Всеукраинской общественной организацией "Комитет избирателей Украины" на выходе из избирательных участков, свидетельствует: на выборах мэра Днепра уверенно побеждает действующий городской глава Борис Филатов, передает "Днепровская панорама".

Уровень его поддержки достаточен для того, чтобы снова занять кресло градоначальника уже после первого тура.

Согласно данным экспертов, за Филатова проголосовали более 52% горожан, тогда как показатели ближайшего преследователя в списке поддержки днепрян оказались практически в 5 раз меньшими. Большая часть из баллотировавшихся на пост мэра кандидатов не смогла преодолеть рубеж в несколько процентов голосов.

В партийном рейтинге уверено лидирует партия "Пропозиция", которая выдвинула Бориса Филатова кандидатом в мэры Днепра. Уровень ее поддержки, согласно данным социологов, превышает 35%.

В целом голосование в Днепре прошло с минимальным количеством нарушений. Эксперты ожидают, что основные попытки различных политических сил исказить результаты выборов будут предприняты уже на этапе подсчета голосов.

Справочно: исследование компании "Центр Консалт" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины"проводилось 25 октября 2020 года. Избирателей опрашивали на выходе их 83 участков в пределах всего города. На каждом участке опрошено от 40 до 70 избирателей, в зависимости от размера участка. Всего опрошено 3847 человек. Выборка репрезентативна. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,7%.

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