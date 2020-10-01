Филатов: Качественная и современная медицина в Днепре остается приоритетом – у города есть стратегический план по созданию комфортной комплексной экосистемы

Борис Филатов Днепровская Панорама

В Днепре продолжают обновление лечебных учреждений и работают над созданием комфортной среды обитания в городе. В областном центре впервые за 40 лет проводят системные реконструкции центров первичной медико-санитарной помощи, а совместно с Мировым Банком реализуется проект по реконструкции и постройке 25 амбулаторий. Об этом сообщает "Днепровская панорама".

После многолетней паузы город закупил 15 новых машин скорой помощи. Был создан уникальный для страны Аллергологический центр. Ремонты и обновление оборудования предусмотрены в 29 больницах вторичного звена, которые, как и обещал Борис Филатов, городу удалось вернуть в собственность территориальной громады. За пять лет команде мэра Филатова удалось качественно изменить состояние городской медицины, однако немало работы — ещё впереди.

Днепровская Панорама

"Пока государство недофинансирует медицинскую отрасль, город подставляет лечебным учреждениям плечо. Ремонты и реконструкции делают качественно — с соблюдением европейских норм.

Город также работает над созданием единого электронного медицинского пространства — онлайн-запись к врачу, электронный рецепт и специальные программы для учреждений, которые позволят им проводить эффективный внутренний менеджмент", — сказал один из создателей партии "Пропозиция", мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, "Пропозиция" имеет четкий стратегический план по созданию комфортной комплексной экосистемы Днепра. Сюда входит все: безопасность, экология, благоустройство и эффективное переосмысление медицинской сферы — как основы здоровья и долголетия горожан.

Так, в последующие периоды хотят создать мобильное приложение, при помощи которого горожане также смогут получать медицинские услуги. В медучреждениях продолжат проводить комплексные реконструкции — с заменой лифтов, оборудования и приведением в порядок прилегающих территорий. В списке запланированных работ на ближайшие четыре года — здания и отделения детской клинической больницы № 6, клинической больницы скорой помощи, поликлиники № 6, клинической больницы №11 и №16, больница №12.

Сейчас в Днепре завершают капитальный ремонт центра первичной медико-санитарной помощи №4. Он проходит в рамках программы реконструкции первых этажей и входных групп девяти медучреждений и амбулаторий Днепра.

Днепровская Панорама

Днепровская Панорама

"Крыльцо и холл перестраивают с учетом элементов безбарьерности. В зданиях центра также приводят в порядок фасад, внутри обустраивают зону для детских колясок и меняют пассажирский лифт. Этот центр будет ещё одним качественным примером работы команды Бориса Филатова", — рассказала представительница партии "Пропозиция" Александра Бодня.

После комплексной реконструкции медцентр, в который ежедневно обращаются несколько сотен жителей Соборного района, сможет улучшить качество оказания услуг и конкурировать с частными клиниками.