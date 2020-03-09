Фигурант дела о катастрофе MH17 штурмовал воинскую часть в Крыму

Причастный к катастрофе MH17 до этого принимали участие в аннексии Крыма

Фигурант дела о катастрофе MH17 на Донбассе, офицер Главного разведывательного управления РФ Василий Геранин принимал участие в штурме украинской военной части в Бахчисарае. Об этом сообщил бывший начальник штаба воинской части Сергей Гундер, передает "Радио Свобода".

По его словам, Геранин в 2014 году приехал в Бахчисарай и требовал пропустить его в воинскую часть.

"Я помню, что он по радиостанции дал команду (на штурм, - ред.). Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто был в камуфляжной одежде, кто-то в штатском... Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям", - отметил Гундер.

По его словам, в захвате также принимал участие Игорь Безлер, который позже стал главарем самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.