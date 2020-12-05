Facebook удалил аккаунт замглавы Офиса президента Олега Татарова после поста о внешнем управлении

Олег Татаров Фото из открытых источников

После поста в Facebook заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова о внешнем управлении администрация социальной сети заблокировала его аккаунт.

Соцсеть прислала сообщение, что он "не отвечает стандартам сообщества".

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Вчера Олег Татаров разместил пост, где выступил против внешнего управления Украиной.

"Сегодня представители антиукраинских сил организовали возле Офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", - заявил Татаров.

Напомним, неделю назад Олег Татаров сделал жесткое заявление против НАБУ и выступил за отставку его директора Артема Сытника.

После чего НАБУ активизировало уголовные дела против Татарова и попыталось вручить ему подозрение. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.