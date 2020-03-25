Ежегодное послание Зеленского к парламенту будет зависеть от ситуации в Украине, - СМИ

Фото: Офис президента

По закону депутаты должны быть проинформированы о дате заслушивания послания президента не менее, чем за 5 дней до его провозглашения

В этом году дата ежегодного послания президента к правительству будет зависеть от ситуации в стране, учитывая карантин и эпидемию коронавируса.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ Офиса президента.

В нем говорится о том, что текст послания Зеленского еще не подготовлен, а дата его оглашения будет зависеть, в том числе от ситуации в Украине.

"Решение о дате провозглашения Президентом Украины ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины будет принято после завершения подготовки текста послания с учетом ситуации в государстве", - говорится в документе.

При этом, как оказалось, пока не принималось решение о включении этого вопроса в расписание пленарных заседаний.

"Решений согласительного совета депутатских фракций и групп о заслушивании в марте 2020 года ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, а также о включении этого вопроса в расписание пленарных заседаний по состоянию на дату получения упомянутого запроса на информацию не принималось", - сказано в ответе.

Ранее речь происходила 31 марта.

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Известно, что согласно закону, депутатов должны предупредить о дате заслушивания послания президента не менее, чем за 5 дней до его провозглашения.

При этом на заседании должны присутствовать не только депутаты, но и руководители органов госвласти, местного самоуправления, силовых и правоохранительных органов, Конституционного и Верховного судов, а также послы иностранных государств.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил КНР о дополнительной помощи для борьбы с COVID-19.

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Также отмечалось, что Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу.