"Евровашингтонский протекторат" и акционеры партии: Лукаш назвала, у кого будут искать поддержку "слуги народа"

Елена Лукаш Скриншот видео

Партия власти принесет Украине еще много неприятных сюрпризов, прогнозирует юрист

После местных выборов "слуги народа" потеряли общественную легитимность, поэтому будут опираться на "евровашингтонский протекторат" и акционеров партии.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии, комментируя предварительные результаты местных выборов, отметила, что провластная политическая сила – партия "Слуга народа" утратила общественную легитимность, так что теперь "слуги народа" будут искать другие точки опоры.

"Слуги народа" поймут, что опираться можно только на два источника своей специфической легитимности. Это "евровашингтонский протекторат", и они побегут туда, демонстрируя максимальную МВФ-зависимость для того, чтобы их не шатало хотя бы на внешнем направлении. И они побегут к тем, кто является акционерами этой партии, там искать защиты и финансирования", – заявила Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу не исключает, что в таком загнанном состоянии "слуги народа" принесут Украине еще много неприятных сюрпризов.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

Как отметил руководитель Молодежного крыла Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" просто "съела" представителей "Слуги народа" на юге и востоке Украины.

Добавим, политолог Александр Лазарев прогнозирует, что "слуг народа" в коалиции в местных советах не будут брать, потому что "со слабыми не договариваются".