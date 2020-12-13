Евросоюз заявил о победе в арбитраже с Украиной касательно экспорта леса-кругляка

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В ЕС считают, что украинский запрет на экспорт противоречит Соглашению об ассоциации

Евросоюз заявил о победе в арбитраже по лесу-кругляку, в результате чего Украина должна будет отменить запрет на экспорт необработанной древесины, принятую в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что в ЕС надеются на как можно скорую отмену запрета со стороны Украины. "Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Евросоюзе добавили, что поддерживают Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, государственного управления, устойчивого управления лесами и другие. Однако украинский запрет на экспорт необработанной древесины якобы не соответствует ни одной из этих законных целей.

Напомним, недавно страны Европейского Союза согласовали продление антироссийских санкций за агрессию в отношении Украины. Ограничения против России продлили на пол года.