Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев

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Впервые санкции ввели еще в июле 2014 года, а затем неоднократно были продлены

Европейский Союз продлил еще на пол года экономические санкции против Российской Федерации, теперь ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, которые сейчас направлены на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение стало результатом оценки состояния имплементации Минских соглашений на Европейском совете 10-11 декабря 2020 года. Учитывая то, что Минские соглашения не выполняются Россией полностью, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России.

Известно, что санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и брокерских деятельности в отношении российских финансовых учреждений.

Ограничения также запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всей оборонной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечным потребителям в России.

Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что никакого пересмотра Минских соглашений не будет, пока Украина не будет вести прямой диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).