Евросоюз призывает РФ разблокировать доступ ОБСЕ на оккупированный Донбасс

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В заявлении сказано, что с 21 марта НЗФ не предоставляют разрешения на проход патрулей мониторинговой миссии

Европейский Союз отреагировал на действия наемников на Донбассе, запретили патрулям СММ ОБСЕ и представителям гуманитарных организаций доступ на временно оккупированные территории и призвал Россию не создавать новых препятствий для усилий в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Об этом сказано в заявлении представителя ЕС, опубликованной на сайте Европейской службы внешних действий.

"С 21 марта члены вооруженных формирований на пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях не дают разрешения на проход патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неконтролируемые правительством территории и в обратном направлении. Кроме того, агентство ООН, неправительственные организации и Международный Комитет Красного Креста сталкиваются с трудностями в доступе в регионы, которые не контролируются правительством", - говорится в заявлении.

Отмечается, что важно, чтобы Россия и незаконные вооруженные формирования, которые она поддерживает, позволили СММ ОБСЕ, агентствам ООН, неправительственным организациям и Красному Кресту свободу передвижения через контактную линию.

Спикер напомнил, что согласно мандата, СММ ОБСЕ должна получить безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства.

Беспрепятственный доступ этих структур и организаций на неподконтрольные правительству территории является важным для получения надежной информации о развитии событий в этих регионах, как это предусмотрено Минскими договоренностями, и является предпосылкой для выполнения порученного им мандата на всей территории страны.

Напомним, ранее в ОРДЛО заявили об очередной провал переговоров относительно разведения на Донбассе.