Евросоюз подготовил дорожную карту для снятия карантина
Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординированы
В Европейском Союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В дорожной карте подчеркивается, что сроки снятия карантинных мероприятий должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:
- эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);
- мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточное количество медикаментов и медицинских работников);
- возможности мониторинга (возможно масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).
Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мероприятий и координировались для избежания негативных эффектов.
В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС о снятии карантинных мероприятий. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.
Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.
Ранее сообщалось, что ЕС официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений.