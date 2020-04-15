Евросоюз подготовил дорожную карту для снятия карантина

DW

Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординированы

В Европейском Союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В дорожной карте подчеркивается, что сроки снятия карантинных мероприятий должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:

эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);

мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточное количество медикаментов и медицинских работников);

возможности мониторинга (возможно масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).

Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мероприятий и координировались для избежания негативных эффектов.

В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС о снятии карантинных мероприятий. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.

Ранее сообщалось, что ЕС официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений.