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Евросоюз одобрит санкции против Лукашенко на следующей неделе, - СМИ

Александр Лукашенко РИА Новости

Соответствующее решение должно быть подтверждено 6 ноября

Комитета постоянных представителей Европейского союза планирует утвердить санкции против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников 6 ноября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября " - написал Джозвяк.

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Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

В пятницу, 2 октября, представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.

Позже стало известно, что главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси. 

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