Евросоюз начал подготовку новых санкций против Беларуси

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Санкции могут быть введены до конца ноября

Европейский Союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По словам журналиста, соответствующее решение сегодня утвердили министры иностранных дел стран-участниц ЕС.

"Он (пакет санкций - ред.), вероятно, будет завершен до конца ноября/начала декабря и будет содержать как частных лиц, так и организации", - написал Йозвяк.

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Напомним, в начале ноября Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил перечень лиц, против которых ввели ограничения. Соответствующие ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки.

Позже белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что Европейский Союз планирует расширить санкционный список против должностных лиц Беларуси, добавив к ним более 200 имен.