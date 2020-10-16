Европейские лидеры призвали РФ вернуться в консультационную группу по MH17

DW

РФ вышла из переговоров 15 октября

Ряд европейских лидеров призвал Российскую Федерацию вернуться к трехсторонним переговорам (Австралия, Нидерланды, Россия) относительно сбитого самолета MH17. Соответствующее обращение размещено на сайте Европейского Совета.

"Европейский Совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбитого рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия. Европейский совет поддерживает все усилия по установлению правды, правосудия и ответственности, в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера, 15 октября, Российская Федерация вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия. В МИД РФ отметили, что такое решение связано с подачей Нидерландами иска против России в ЕСПЧ.

Впоследствии в Нидерландах отреагировали на выход России из консультационной группы по катастрофе MH17. Тогда министр иностранных дел страны выразил сожаление из-за решения российской власти.