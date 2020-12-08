"Европейская солидарность" протягивает в секретари Ужгородского горсовета одиозного дерибанщика, - СМИ

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В кулуарах новоизбранного Ужгородского горсовета продолжаются жаркие переговоры относительно избрания руководящих органов городской власти – заместителей мэра Ужгорода, секретаря горсовета, членов исполнительного комитета горсовета и управляющего делами исполкома, сообщает Реrѕһіј.соm.uа.

Как стало известно, "Европейская солидарность" намерена предложить депутатскому корпусу избрать секретарем совета Андрея Рыбу, участника самого масштабного "дерибана" прошлой каденции и каденции времен Ратушняка.

На этот раз Андрей Рыба прошел в составе "ЕС". По информации издания, в 2006 году ему удалось стать депутатом городского совета под флагом партии "Батькивщина", однако вскоре он был исключен из рядов партии за масштабный "дерибан" городских земли и имущества. Андрей Рыба был одним из самых активных участников этого процесса, который приобрел чрезвычайный резонанс в обществе.

С ним связывают фактическую продажу всех коммунальных предприятий города. Решением №258 от 15.03.2007 г. Андрей Рыба поддержал передачу в аренду площади Б. Хмельницкого под строительство торгово-развлекательного центра обществу "Майдан-Ужгород". В том же 2007 г. он был инициатором продажи исторического здания Первая Аптека.

Рыба активно поддерживал решение №213 от 26.01.2007 г. о продаже кинотеатра "Ужгород", голосовал за продажу бассейна "Спартак" (решение №1353 от 05.02.2010 г.) и инициировал передачу Ужгородского Водоканала в концессию частному предприятию "Чистая Вода – Изюм".

В 2015 году Рыба "выплыл" в политической силе "Блок Петра Порошенко" и голосовал за все без исключения дерибанные решения вплоть до завершения полномочий городского совета VII созыва.