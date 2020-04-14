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"Европейская солидарность" готова взять на поруки Чорновол

Татьяна Чорновол Фото из открытых источников

По словам Геращенко, взять на поруки бывшую нардепку Чорновол готовы 27 депутатов "ЕС"

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки бывшую депутатку Татьяну Чорновол, которой суд 14 апреля должен избрать меру пресечения. Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"Вся фракция "Европейской солидарности" готова принять госпожу Татьяну Чорновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - отметила Геращенко возле здания Печерского суда Киева.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, бывшему народному депутату Татьяне Чорновол объявили о подозрении в убийстве человека во время поджога офиса Партии регионов. 

Впоследствии, 14 апреля, экс-депутатка прибыла на допрос в Государственное бюро расследований в деле о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году. Однако, Татьяна Чорновол отказалась давать показания.

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