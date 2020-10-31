Европарламент и G7 поддержали идею Зеленского: Состав КСУ сформируют при участии международных партнеров

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

По словам Арахамии, альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет

Европарламент и страны "Большой семерки" (G7) поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в колонке УП.

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", - отметил председатель фракции.

В то же время Арахамия подчеркнул, что "никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет".

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.