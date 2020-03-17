Еврокомиссия создала экспертную группу по противодействию коронавирус

Первая официальная встреча вновь созданного совещательного органа состоится уже завтра, 18 марта

Для поиска эффективных путей противодействия коронавирус Covid-19 и для сдерживания эпидемии Европейская комиссия начала работу совещательной экспертной группы, в которую вошли ведущие эпидемиологи и вирусологи из разных стран Европейского Союза. Об этом сообщает сайт ЕК.

В состав группы войдут семь представителей шести государств ЕС. При этом ключевые профильные структуры ЕС, включая Европейский центр предотвращения болезней и контроля (ECDC), Европейское медицинское агентство (EMA) и Координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) будут принимать участие в работе группы на правах наблюдателей.

Отмечается, что в группе сопредседателями будут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн и еврокомиссар по вопросам здоровья’я и продовольственной безопасности Стелла Кіріакідес.

Группа приобщаться к формулировке мероприятий для всех стран-членов ЕС по реагированию на эпидемию на разных стадиях ее развития, с учетом особенностей каждой европейской страны. Она же будет определять слабые места и несоответствие мер, предпринимаемых для противодействия болезни и ее распространению, разрабатывать пути преодоления недостатков. Специалисты в составе группы помогут расставить приоритеты в развитии системы здравоохранения’я и гражданской защиты, других структур, деятельность которых требует координации на уровне ЕС.

Группе поручено также разработку рекомендаций и политических направлений по преодолению долгосрочных последствий Covid-19.

В состав группы войдут семь представителей шести государств ЕС. При этом ключевые профильные структуры ЕС, включая Европейский центр предотвращения болезней и контроля (ECDC), Европейское медицинское агентство (EMA) и Координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) будут принимать участие в работе группы на правах наблюдателей.

Члены группы будут обсуждать текущую ситуацию, по крайней мере, дважды в неделю в формате видеоконференции, на основе запросов от Еврокомиссии или по собственной инициативе.

Первая официальная встреча вновь созданного совещательного органа состоится уже завтра, 18 марта.