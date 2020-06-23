Евродепутат: Украинское правительство и президент должны прислушаться к голосу здравого смысла Медведчука

Николя Бе ТАСС

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук - это опытный человек, конструктивные советы по установлению мира на Донбассе которого имеют здравый смысл. Поэтому правительству Украины необходимо прислушаться к нему. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции, генеральный секретарь Партии "Национальное движение", вице-президент политической группы "Идентичность и демократия" Николя Бе, сообщает "112 Украина".

Он подчеркнул, что подход Виктора Медведчука к вопросу установления мира на Донбассе отвечает интересам Украины и это путь к национальному примирению.

"Процесс установления мира, который он представил в Европарламенте более чем год назад - это было умное предложение, которое защищает основные интересы Украины и позволяет ей сойти с пути военного конфликта и напряженности с Россией. Конечно, украинское правительство свободно в своих действиях. Но мне кажется, что оно должно обратить особое внимание на подход Медведчука", - подчеркнул евродепутат.

По его мнению, предложенные Виктором Медведчуком подходы к парламентской дипломатии, позволяет способствовать установлению диалога между Европой, Украиной и Россией.

"Я думаю, что для многих парламентариев различных европейских стран будет полезно понять, что они не могут игнорировать ситуацию в Украине и не нужно, чтобы европейские страны требовали от Украины, чтобы она продолжала конфликт с Россией. Это вредит всем нашим странам на мировой арене... Но предварительный этап заключается в том, чтобы установить диалог, и я считаю, что парламентская дипломатия - это одно из средств настройки такого диалога. Я правда не знаю, какие отношения между Виктором Медведчуком и президентом Зеленским. А также и с правительством. Но я считаю, что украинское правительство должно прислушаться к голосу здравого смысла, который выражает господин Медведчук. Это опытный человек, компетентный, человек диалога", - добавил европарламентарий.