Евродепутат Радаковский: Президент должен отвечать на письма оппозиционных лидеров

Президент любой страны должен отвечать на письма оппозиционных лидеров. Так прокомментировал депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает "112 Украина".

"Это не только политическая ответственность, это и этическая, культурная. Когда парламент состоит из депутатов разных политических стран, не ответить президенту на вопрос депутатов – это плохо, это очень плохо. Если б такое случилось – я думаю, я не говорю об Украине – в культурных странах, президент не отвечал – импичмент был бы, это невозможно президенту не отвечать на вопросы… это этически, морально нужно ответить. Это мое мнение, что еще сказать", – отметил европарламентарий.

Радаковский также подчеркнул, что украинцам и россиянам нужно сотрудничать, ведь при сотрудничестве и будут решаться все проблемы.

"Когда я голосую в Европарламенте, я всегда голосую так, чтобы не было санкций в отношении РФ. Потому что санкции – это путь в ад, народам надо сотрудничать. Когда народы будут сотрудничать, то будут решаться и проблемы. И в Европарламенте уже многие согласны с моим таким мнением… Мне, словакам, чехам, болгарам, не знаю насчет поляков, очень жалко, что между собой воюют украинские и русские люди… Чтобы это прекратить, надо соблюдать минские соглашения, – сказал он.

Радаковский также был уверен, что первым, что сделает президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации, – это установит мир на Донбассе.

"Я думал, когда Зеленский станет президентом – потому что он русскоязычный, что его первая задача будет установить мир на востоке Украины. И я тогда говорил с заместителем Европарламента. Я думал, что, когда Зеленскому удастся достигнуть мира на востоке, ему дадут Нобелевскую премию. А теперь я не знаю, как это… но нужен мир, нужно говорить", – добавил представитель Европарламента.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.