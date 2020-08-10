Евродепутат Радачовский возмущен попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина" со стороны СБУ

Евродепутат Мирослав Радачовский Фото из открытых источников

Евродепутат Мирослав Радачовский прокомментировал попытку сотрудников СБУ произвести рейдерский захват телеканала "112 Украина".

"Прежде всего, я бы хотел сказать что, если это объективная информация – я возмущен новостями о том что, правоохранительные органы пытаются под сомнительным предлогом заблокировать работу одного из ведущих украинских телеканалов – "112 Украина". Особенно меня удивляет участие в коммерческом споре между бывшим и нынешним владельцами телеканала Службы безопасности Украины. В Европейских странах и странах демократической Европы это невозможно. Спецслужбы никогда не вмешиваются в коммерческие споры и тем более не пытаются влиять на работу средств массовой информации. Мне трудно поверить, я не знаю, я не в Украине , что об этом, например, это сделано без ведома президента республики", – сказал он.

Радачовский также обратился к украинским судьям.

"Я в Словакии тоже работал как судья 37 лет и 214 дней. Я обращаюсь к коллегам, судьям в Украине: "Дорогие, коллеги судьи, будьте независимы и справедливыми. И вся Европа, и Европарламент, и весь демократический мир вас поддержит. Надо быть справедливыми, чтобы свобода слова существовала не только в Украине, но и во всем мире", – сказал европарламентарий.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

На телеканале "112 Украина" обращение СБУ в суд с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского. Телеканал "112 Украина" уверен, что данные действия власти являются абсолютно незаконными.

"Канал "112 Украина" намерен обратиться в Совет Европы, Европейский парламент, организации защиты журналистов, посольства иностранных государств, а также в Международный редакционный совет с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине", – говорится в заявлении канала.

Владелец телеканала "112 Украина", народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак считает эту атаку прямым давлением президента Владимира Зеленского.

"Попытка отобрать "112 Украина" - это прямое давление Президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата. Я и мои коллеги по партии добьемся привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые принимали участие в этих незаконных действиях. Это будет наука для всех, кто задумает осуществлять нападки на независимые средства массовой информации", – отметил Козак.