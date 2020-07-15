Языковой вопрос надо поставить на паузу на несколько лет: Качура объяснил суть законопроекта Бужанского

Телеканал ZIK

Во фракции "Слуга народа" есть разные видения относительно законопроекта Максима Бужанского

Вопрос языка нужно поставить на несколько лет на паузу. Именно об этом законопроект народного депутата Максима Бужанского.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуги народа") Александр Качура.

Народный депутат отметил, что во фракции "Слуга народа" есть разные видения относительно законопроекта Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования".

"У нас есть депутаты с другими взглядами, возможно многие кто не разобрался с законопроектом, возможно господин Бужанский должен это вопрос прокомуницировать отдельно с депутатами завтра, когда состоится заседание фракции", – отметил Качура и добавил, что его личная позиция относительно законопроекта Максима Бужанского о языке в учебных заведениях такая:

"Нам надо поставить на паузу этот вопрос. Именно об этом законопроект Бужанского. Мы поставим на паузу на несколько лет этот вопрос, за это время мы определимся, что дальше делать с вопросом украинского языка. Сейчас еще, кстати, в Конституционном суде рассматривается данный вопрос. Может вообще закон о украинском языке он признает неконституционным. Такое тоже может быть. Разное может быть, – подчеркнул Качур.

Поэтому, добавил он, нужно дождаться решения Конституционного суда, провести всеукраинское обсуждение этого вопроса во всех регионах и потом после этого модернизировать законопроект.

Новости по теме: КСУ перешел к закрытой части рассмотрения закона о языке

"Потому что я считаю, что там ничего критического, в законопроекте Бужанского, нет. Это только пока что отсрочка, чтобы не ставить этот вопрос в сентябре перед учениками", – отметил нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования".

В частности, нардепы намерены рассмотреть около 40 вопросов, однако нет среди них законопроекта, который все обсуждали в последние дни.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры не планирует в этом году просматривать вопросы языковых квот на телевидении и радио.