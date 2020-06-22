Это узурпация власти, – Портнов об отсутствии коалиции в ВРУ VIII созыва

Андрей Портнов Скриншот ZIK

Поскольку коалиции не было, то и правительство было неконституционным, констатировал юрист

Отсутствие коалиции в Верховной Раде предыдущего созыва свидетельствует об узурпации власти.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил юрист Андрей Портнов.

Юрист отметил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла три дела в отношении предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Одно из них касалось формирования коалиции в парламенте VIII созыва.

"Теперь давайте посмотрим, что она именно закрыла. Первое дело она закрыла о формировании коалиции. Я обращался в Государственное бюро расследований. Оно нашло достаточным это обращение, зарегистрировало, провело десятки следственных действий, в том числе выемки массовой документов отовсюду, и установили, что действительно, не было коалиции. А это ж не просто так - не было коалиции. Это значит, раз не было коалиции, правительство (правительство во главе с Владимиром Гройсманом. - Ред.) было неконституционным, а это значит - оно распоряжалось финансами страны, полезными ископаемыми, природными ресурсами, правоохранительную систему использовало незаконно. Это узурпация власти", – подчеркнул юрист.

Он напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский распустил парламент предыдущего созыва в связи с отсутствием коалиции.

Как сообщалось, в июне прошлого года на тот момент председатель Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года.

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