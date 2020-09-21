Это унижение и узаконенная дискриминация, - Бондаренко о тестах для судей

Телеканал ZIK

Бывший народный депутат заявила, что отдельные вопросы в тестах – это копание в нижнем белье

Вопросы в тестах во время аттестации судейского корпуса в Украине, которые касаются их личной жизни, – это унижение и узаконенная дискриминация.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Гостья студии обратила внимание на детали такого тестирования для прокуроров и судейского корпуса, в частности на то, что именно проверяют. Как отметила Елена Бондаренко, к примеру, среди вопросов к прокурорам во время аттестации есть касающиеся биологии или древней истории. Народный депутат риторически поинтересовалась, зачем это прокурору.

"Дальше, тесты, которые проходят наши уважаемые и неуважаемые судьи. Вы знаете, что там конкретно, простите, копаются в нижнем белье. Вопросы примерно такие: сколько у вас сейчас половых партнеров? Сколько раз вы занимаетесь сексом в неделю? Это что за вопросы для судей? Писали некие итальянцы. Об этом же все молчат. Понимаете, какое же это унижение и на самом деле - узаконенная дискриминация!" - считает Елена Бондаренко.

Напомним, трижды генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 гг., председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун заявлял, что из 800 уволенных после непрохождения аттестации прокуроров 670 оспаривают свое увольнение как незаконное и требуют восстановления на работе.

Ранее Святослав Пискун заявлял, что такого издевательства над правоохранительными органами, как сейчас, не было даже при президентстве Петра Порошенко.

Бывший генеральный прокурор сообщил, что Союз юристов Украины обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где говорится о том, что дальнейшее промедление с реформой правоохранительной системы, направленной на стабилизацию государственности в Украине, приведет к правовому коллапсу в государстве.